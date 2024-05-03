"كهرباء القدس" تبحث مع فعاليات محافظة أريحا والأغوار سبل التعاون

وطن: التقى وفدٌ من شركة كهرباء محافظة القدس، ترأسه مدير فرع الشركة في محافظة أريحا والأغوار المهندس مجدي الحرباوي الخميس في مبنى محافظة أريحا والأغوار، مع المحافظ د.حسين حمايل وفخري نجوم، رئيس بلدية العوجا، و ابراهيم زعاترة، وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.

وبحث المشاركون في اللقاء الآليات اللازمة لتصويب أوضاع المواطنين الذين يسكنون في أراضي الأوقاف في منطقة العوجا، بهدف إزالة التعديات على الشبكة الكهربائية وتزويدهم بالتيار الكهربائي بما يتوافق مع الأصول والمعايير القانونية.

وقدم وفد الشركة المقدسية تصوره للسبل الكفيلة لتحسين البنية التحتية للكهرباء وتزويد المواطنين بالخدمات بشكل مستدام.

ويأتي اللقاء تأكيدًا على استراتيجية العمل المعلنة من قبل الإدارة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي.

ووجهت الشركة الشكر للهيئات المحلية على جهودها وتعاونها المستمر في سبيل تقديم الأفضل لمشتركيها في مناطق الامتياز.