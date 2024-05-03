نقيب الصحفيين يتسلم جائزة اليونسكو لحرية الصحافة نيابة عن صحفيي غزة

وطن: تسلم اليوم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر، جائزة حرية الصحافة التي قررت اليونسكو منحها لهذا العام للصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا الحرب الاسرائيلية على غزة .

وسلم الجائزة توفيق جلاصي مساعد مدير عام اليونسكو واعضاء لجنة جائزة اليونسكو في احتفال اقامته اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في “سانتياغو” عاصمة تشيلي.

وفي كلمة له بعد تسلم الجائزة قال ابو بكر مخاطبا الحضور: “نقف اليوم أمامكم بهذا الحدث التاريخي العظيم بمنح اليونسكو لجائزة حرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا الحرب على غزه والتي تسلمتها قبل قليل”، وأضاف: “كم اشعر بالفرح والفخر لكنه الفرح الممزوج بالحزن على فراق شهداء الصحافة الفلسطينية وايضا ممزوج بالتصميم والارادة على محاسبة ومحاكمة القتلة المجرمين الذين قتلوا هذه الكوكبة التي كانت تكشف للعالم حقيقة الاحتلال وجرائمة بحق الشعب الفلسطيني في غزة”.

وقال ابو بكر: “إنه لشرف عظيم أن أقف اليوم بينكم وأمامكم لأتحدث باسم صحفيي فلسطين في غزة الحبيبة فهم صوت الحقيقة الذي سيظل يصدح في اركان المعمورة، وهم شهود الحقيقة والشهود على أبشع وأكبر مجزرة شهدها الاعلام في تاريخه راح ضحيتها اكتر من 135 صحفيا حتى الان.

وأضاف: سبعة أشهر مرت على هذه الحرب بكل تفاصيلها وفصولها المرعبة حيث قتل بها الاحتلال الإسرائيلي خيرة الخيرة من صحفيينا ودمر اكتر من 80 مؤسسة اعلامية وشرد الصحفيين في الخيام وساحات المستشفيات واصابوا بجروح العشرات من الصحفيين وقتلوا المئات من عائلاتهم ودمروا بيوتهم ويتموا اطفالهم.

واشار ابو بكر الى جريمة تدمير كافة المؤسسات الاعلامية في غزه وبل ايضا منع الصحفيين الأجانب حتى هذه اللحظه من دخول غزه للتغطية الإعلامية، وهو ما لم يحصل في العالم أجمع الا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك ظل صحفيونا في غزه ينقلون ما تتعرض له غزة من حرب هي الابشع في تاريخ الانسانية جمعاء.

وشدد ابو بكر على ان قرار اليونسكو بمنح جائزة حرية الصحافة لهذا العام 2024 لكافة الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا الحرب على غزه هو بحد ذاته رسالة قوية من اليونسكو تلقيناها بكل تقدير مفادها ان العدالة للصحفيين سوف تتحقق وان منظمات الامم المتحدة بدأت تأخذ دورها في انصافنا كصحفيين وعلى راسها اليونسكو المنظمة المختصة في الامم المتحدة بحماية الصحفيين وحرية الاعلام وفي تحقيق وتطبيق القانون الدولي بما يخص حماية حرية الاعلام وحماية الصحفيين .

واضاف بعد مرور سبعة أشهر، لا أستطيع أن أصدق عدد الزملاء الذين فقدناهم. ومع ذلك، فإن ما لا يقل أهمية هو صمودهم وصمود أولئك الذين بقوا في غزة كل يوم يخبرونني عن تصميمهم على توثيق المأساة التي حلت بشعبنا في غزة.

وشدد ابو بكر على ان نقابة الصحفيين ومعها الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة نقابات الصحفيين في العالم ماضون في إجراءات مقاضاة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ونطالب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بسرعة بدء إجراءات التحقيق في هذه الجرائم من اجل تطبيق قرارات الامم المتحدة بعدم افلات مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من العقاب.

واضاف. يشاء القدر ان يكرم اليوم الصحافيين الفلسطينيين الذين غطوا الحرب على غزة وهم كافة أعضاء في نقابة الصحافيين الفلسطينيين بأهم جائزة لحرية الصحافة في العالم تمنحها اليونسكو في وقت يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس اول نقابة للصحفيين الفلسطينيين في فلسطين وهي أول نقابة في الوطن العربي، ونقولها بمرارة كنا نخطط ليكون هذا العام سلسلة من الفعاليات لإحياء هذه المناسبة التاريخية لكنها الحرب والاحتلال أعداء الانسانية والحرية والانجاز.

وشكر ابو بكر الاتحاد الدولي وادارة وطواقم اليونسكو في باريس ورام الله وفي كل انحاء العالم على وقوفهم مع العدالة واحترامهم وتقديرهم لضحايا الحرب على غزه من الصحفيين وتكريمهم لصمودهم ولنقلهم حقيقة المأساة برغم التحديات الجمة والظروف اللاإنسانية التي يمرون بها.

واختتم ابو بكر كلمته بالتأكيد ان منح جائزة حرية الصحافة من اليونسكو الى الصحافيين الفلسطينيين الذين غطوا الحرب على غزة لن تعيد لنا احبتنا الشهداء الصحفيين ولكنها اعادت لنا الامل ان العالم مع العدالة وان فتح التحقيق الدولي في مقتل الصحفيين في عزة هو فرصه للعالم لإظهار التزامه بمبادئ الدفاع عن حرية الصحافة وعدم افلات قتلة الصحفيين من العقاب.

واضاف باسمكم جميعا ابارك لصحافيينا في غزة الذين يتم تكريمهم بهذه الجائزة التي نعتبرها اعترافا بالهجوم على حرية الصحافة وحرية التعبير الذي تواصل اسرائيل استهدافه بشكل ممنهج .

وقالت ماوريسيو ويبل رئيس لجنة التحكيم الدولية منحها للجائزة انه في هذه الاوقات من الظلام واليأس نود ان نشارك رسالة قوية من التضامن والاعتراف للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الازمة في مثل هذه الظروف المأساوية واضافت نحن نشيد بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير.