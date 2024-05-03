صدى سوشال: اكثر من 5 الاف انتهاك ضد الصحفيين الفلسطينيين خلال الثلث الاول من العام الحالي

وطن: رصد "صدى سوشال" استمرار الانتهاكات الرقمية بحق الصحفيينات الفلسطينيينات خلال الثلث الأول من عام 2024، أثناء ممارسة العمل الصحفي والتغطية الإعلامية لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتنوعت الانتهاكات التي تعرض لها العاملون في المجال الصحفي في الفضاء الرقمي بين الانتهاكات الرقمية للمحتوى، ومواجهة خطاب الكراهية، وفقدان البيانات، ومحاولات الاختراق، وانتهاك الخصوصية وتفتيش حساباتهم الرقمية، وفق ماذكر "صدى" في بيان له وصل وطن.

ووفق مراقبة "صدى سوشال" للواقع الرقمي للمستخدمين، فإنه رصد أكثر من 5450 انتهاكًا للمحتوى الرقمي الفلسطيني، تنوعت بين المنصات المختلفة بواقع: 32 ٪ انستغرام، 26% فيسبوك، 16% واتساب، و14% تيك توك، و12% من الانتهاكات على منصة إكس، وكانت 73% من الانتهاكات الحاصلة بحق المواد المرئية (الصور والفيديو) المتعلقة بتوثيق الإبادة بحق الفلسطينيين.