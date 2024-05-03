انخفاضٌ ملحوظ في أسعار عملات WIF وFLOKI وBONK، واكتتاب عملة الميم الجديدة DOGEVERSE يقتربُ من حصد 11 مليون دولار

انخفضت أسعار عملات الميم بشكلٍ ملحوظٍ بعد أن نجحت بتحقيق مكاسبَ ضخمةٍ مؤخراً، فقد هوت قيمة عملات Dogwifhat (ذات الرمز WIF) وفلوكي (FLOKI) وبونك (BONK) بنسبة 15% و6.9% و8% على التوالي، في حين أثبتت عملة الميم الجديدة Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) قدرَتها على الصمود وتمكّنت من حصد إيراداتٍ تقرُب من 11 مليون دولار خلال اكتتابها.

انهيار أسعار عملات الميم وسط هبوطٍ حادّ لسوق الكريبتو

عانت أسواق العملات الرقميّة من ضغوط بيعٍ مستمرّة خلال الـ 24 ساعةً الماضية، وتعرّضت عملات الميم الرائدة لجملةٍ من الخسائر الفادحة، فقد انخفضت القيمة السوقيّة الإجماليّة لقطاع الكريبتو إلى 2.33 تريليون دولار حاليّاً، بانخفاضٍ قدره 4.9% خلال الـ 24 ساعةً الماضية. وانخفضت القيمة السوقيّة الإجماليّة لقطاع عملات الميم كذلك بنسبة 9.3% بعد أن سارَع مستثمرو عملاته لبيع ممتلكاتهم منها، وانخفض حجم التداول اليوميّ أيضاً بنسبة 15% اليوم، ليعكس نفورَ المتداولين من سوقٍ راكدةٍ تلفّها الخُمول.



وكان لعملة Dogwifhat (ذات الرمز WIF) نصيب الأسد من خسائر عملات الميم الرائدة، فقد هوت قيمتها بنسبة 14% اليوم، ويبلغ سعرها 2.92$ حالياً، أي بانخفاضٍ قدره 10% في هذا الشهر، وارتفاعٍ بنسبة 18% هذا الأسبوع. وتتمتّع WIF بقيمةٍ سوقيّةٍ قدرُها 2.9 مليون دولار، وحجم تداولٍ يوميٍّ يبلغ 755 مليون دولار، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 10% اليوم.



ويتوقّع محلّل الكريبتو Nebraskangooner أن تشهد عملة WIF تصحيحاً أعمق، ويشير بأنها قد تعيد اختبار مستوى دعمٍ هامّ عند 2.3$ قبل استعادة زخمها مجدّداً وبدء مسارها الصاعد التالي.

ولم تنجُ عملة فلوكي (FLOKI) كذلك من تداعيات هبوط السوق اليوم، حيث انخفضت عملة الميم الشهيرة والمبنيّة على بلوكتشين إيثيريوم بنسبة 6.9%؛ فرغم تفوّقها على الأداء الأسبوعي لعملة WIF، محققةً ارتفاعاً بنسبة 38%، لا يزال سعرها أدنى بنسبة 19% مقارنةً بالشهر السابق. ويبلغ سعر FLOKI الحالي 0.000187$، بقيمةٍ سوقيّةٍ قدرها 1.7 مليار دولار، وحجم تداولٍ يوميٍّ يبلغ 283 مليون دولار، بانخفاضٍ بنسبة 40%.



وفي سياقٍ متصلٍ، نشر المتداول الشهير The CryptoBull تغريدةً حديثةً يُعرب فيها عن دعمه لعملة FLOKI ويتوقع تعافيها خلال الأيام القادمة، مستنداً بذلك إلى قدرتها على حفظ مستوى دعمٍ هامّ خلال إطارٍ زمنيٍّ قصير؛ ويرى هذا المتداول بأنّ سعرها قد يرتدّ ويصعد لمستوياتٍ أعلى، وكتبَ في هذه التغريدة "لا أرى ما يدعو لتنويع الاستثمارات بعيداً عن عملة FLOKI، قوموا بدراسة القوة النسبية".

من ناحيةِ أخرى، انخفض سعر عملة بونك (BONK) اليوم بنسبة 8% ليصل إلى 0.00002494$ حالياً، لكنّها لا تزال مرتفعةً بنسبة 74% هذا الأسبوع و6% هذا الشهر. وتتمتّع العملة بقيمةٍ سوقيّةٍ قدرها 1.6 مليار دولار حالياً، وحجم تداولٍ يوميّ منخفض بنسبة 34% ليصل إلى 476 مليون دولار.



ورغم التراجع الأخير، ساهم المسار الصاعد لعملة BONK على المدى الطويل بغرس الثقة في نفوس المتداولين. فقد أوضَح Sjuul -المدير التنفيذيُّ لشركة AltCryptoTalk- أن سعر العملة يُشكّل نمط "الكوب والمقبض" الإيجابيّ. وبالتالي، ينصح المحلل المستثمرين "بمراقبة اختراقٍ صاعدٍ محتمل".

وبصرف النظر عن التراجعات السعريّة الأخيرة، يرى المتداولون بأنً قيمة عملات الميم سترتفع على المدى البعيد، ويتوقعون تحقيقها المزيد من المكاسب وسط ظروف السوق الإيجابيّة.



على صعيدٍ آخر، تُظهر عملة الميم Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) أداءً قوياً بعد أن نجحت بحصد إيراداتٍ تقرب من 11 مليون دولار خلال اكتتابها الجاري.

عملة DOGEVERSE تقترب من حصد 11 مليون دولار، ويتوقّع أحد المحللين تحقيقها مكاسبَ ضخمة كأوّل عملة ميم تعمل على عدّة شبكات بلوكتشين

تُسطّر DOGEVERSE اسمها كأوّل عملة ميم يتم إطلاقها على ستةٍ من أكثر شبكات البلوكتشين شهرةً وكفاءةً في استخدام العقود الذكيّة، وقد شرَع مشروعها بتنفيذ مساعيه الطموحة وأطلق اكتتاب العملة على شبكات إيثيريوم (Ethereum) وبيس (Base) وبوليجون (Polygon) وأفالانش (Avalanche) وبينانس الذكيّة (BSC)، ويعتزم الفريق كذلك إطلاق العملة على بلوكتشين سولانا (Solana) في المستقبل القريب.

يُذكر أنّ إطلاق عملة DOGEVERSE على هذه الشبكات لم يكن بغرض الدعاية فحسب، بل هو بمثابة إنجازٍ رائد يُعالج مشكلة شبكات البلوكتشين غير المترابطة مع بعضها، ويُشجّع مجتمعاتها -التي غالباً ما تتميز بالانقسام- على وضع خلافاتها جانباً والتوحّد تحت مظلة عملة ميمٍ واحدة، وستسمح هذه الخطوة الفريدة بوصول عملة DOGEVERSE إلى مجموعةٍ أوسعَ من المستخدمين، الأمر الذي سيعزّز من جاذبيّتها أمام المستثمرين ويساهم في استقرار سعرها على المدى الطويل.



ويُدشّن المشروع أيضاً آلية رهنٍ تُتيح للمستثمرين كسب أرباحٍ سنويةٍ تصل إلى 102% حاليّاً دون عناء من خلال حجز ما يمتلكونه من عملة DOGEVERSE، علماً بأنّ هذه النسبة ستنخفض بالتزامن مع ازدياد عدد العملات المرهونة. وبالإضافة إلى مكافأة أعضاء المجتمع، تُساهِمُ هذه المبادرة بتحقيق توازنٍ إيجابيٍّ بين العرض والطلب من خلال تعزيز الطلب على العملة والحدّ من ضغط البيع.



ويتزايد الحماس المحيط بالمشروع مع إعراب كبار المحلّلين عن دعمهم الواضح له. ففي تحليلٍ بارز، قال روشان سيلفا (Roshawn Silva): "يمكن لعملة DOGEVERSE الارتفاع بمقدار 100 ضعفٍ" وقد "يحلّق سعرها عالياً".



أخيراً، يمكن للمهتمين شراء عملة DOGEVERSE خلال اكتتابها الجاري بسعرٍ قدره 0.000302$، علماً بأنّه سيرتفع بعد يومٍ واحد أو عند وصول إيرادات الاكتتاب إلى 12.1 مليون دولار.



>>> لزيارة البيع المسبق لعملة DOGEVERSE اضغط هنا <<<