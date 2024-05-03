الطرح الأوليّ لعملة الميم الأكثر رواجاً والمتواجدة عبر عدة نظم بلوكتشين DOGEVERSE يحصد 10 مليون دولار

برزت ظاهرةٌ جديدةٌ في عالم عملات الميم خطفت أنظار المتعاملين في القطاع وهي Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE)، أوّل عملة ميم من نوعها تتواجد على عدة شبكات بلوكتشين مختلفة. وقد تخطّت تمويلات طرحها الأوليّ للتوّ عتبة 10 ملايين دولار وسط تهافت المستثمرين على شرائها قبل إدراجها في منصات التداول.

اكتتاب DOGEVERSE يثير ضجّة عارمة مع بدء العد التنازليّ لإدراجها في المنصات

تواصلت الضجّة المُثارة حول الطرح الأوليّ لعملة Dogeverse -التي مزجت بين تكنولوجيا البلوكتشين وثقافة عملات الميم- في ضوء وصولها إلى علامةٍ فارقةٍ جديدة.



ويتدفق المستثمرون لاستغلال الفرصة وشراء عملات DOGEVERSE بسعرها المُخفض الحالي البالغ 0.000301$. وأدّت فكرة الوصول بالغ السهولة إلى هذه العملة لتغذية هذا الزخم المبكّر، حيث يمكن للمشترين الحصول على عملات DOGEVERSE باستخدام ETH وUSDT وحتى بطاقات الائتمان/الخصم، لتجنّب تعقيدات العملات الرقمية المعتادة.

مع ذلك، من المقرّر أن تنتهي مرحلة الطرح الأوليّ الحالية في غضون 24 ساعةً فقط، وستبدأ بعدها مرحلةٌ جديدةٌ بأسعار أعلى قليلاً. أي بعبارة أخرى، لم يتبقَّ سوى القليل أمام المستثمرين المهتمين بالمشروع لشراء عملته الأساسية بسعر 0.000301$ قبل أن يرتفع.

ومع تحديد الحد الأقصى للتمويل المستهدف من اكتتاب Dogeverse عند 17 مليون دولار، يعني ذلك أنه قد بقيَ 41% فقط من العملات المتاحة للشراء خلال الاكتتاب.



من جانب آخر، ومع بدء العد التنازلي لإطلاق Dogeverse في السوق، يتضح جلياً أن هذه العملة الوليدة نجحت في الاستفادة من الطلب المتزايد على عملات الميم ذات الاستخدامات الوظيفية الحقيقية.

لنستكشف DOGEVERSE سوياً: ما هيَ آلية عملها؟

من السهل اكتشاف السبب وراء حماسة صغار المتداولين تجاه Dogeverse، فهي ليست مجرّد عملة ميم جديدة، بل إنها نسخةٌ من عملة Doge "المتنقلة بين شبكات البلوكتشين" والتي صُمّمت لتوحيد مجتمعات عملات الميم الأخرى عبر أنظمة البلوكتشين المختلفة، وأبرزها: إيثيريوم وسولانا وأفالانش وبينانس الذكيّة وغيرها.



ويتمحور المشروع حول كوزمو (Cosmo) وهو كلبٌ أليفٌ من فصيلة شيبا إينو وُلِد من انفجار نجميّ، ويمتلك قدرةً فريدةً على "القفز بسرعةٍ فائقةٍ" عبر العوالم المختلفة (شبكات البلوكتشين). وقد تمخّض عن رحلاته عبر بلوكتشين إيثيريوم وسولانا إنشاء النظام التقنيّ لـ Dogeverse.



ويرغب كوزمو الآن بمشاركة قوته الخارقة مع مالكي عملة DOGEVERSE حتى يتمكنوا من التنقل بحريةٍ بين شبكات البلوكتشين. وبفضل تقنية الربط الخاصّة بها، يمكن تبادل عملة DOGEVERSE بسهولةٍ بين ستّ شبكات بلوكتشين ببضع نقراتٍ فقط مع رسوم بسيطة.

فلا حاجة الآن للتواجد على شبكة بلوكتشين واحدة، حيث يمكن لمستثمري عملات الميم أخيراً التنقل عبر عدة نظم بلوكتشين.

وليس من المستغرب حصول إمكانات Dogeverse على الكثير من الإشادة داخل القطاع. ففي وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري، أصدرَ محلل العملات الرقمية على يوتيوب TodayTrader فيديو انتشرَ بقوة وحصل على أكثر من 42,000 مشاهدة.



https://youtu.be/yUMrlqZoRsw



وناقش TodayTrader في هذا الفيديو سبب اعتقاده بأن DOGEVERSE يمكن أن تحقق "مكاسبَ بـ 1000 ضعفٍ" بمجرّد إدراجها في منصات التداول. وعلى الرغم من أن توقعاته تلك تبدو متفائلةً للغاية، إلا أنها تكشف عن كمّ الضجّة المُثارة حول Dogeverse في الوقت الحاليّ.



إيمان مبتكري DOGEVERES بأن مستقبل عملات الميم يكمن في التواجد عبر شبكات البلوكتشين المختلفة

في حين كانت عملات الميم تتعرّض لانتقاداتٍ كونها مبنيةً على المزاح فقط، ظهرت مشاريع مثل Dogeverse لتغيّر هذا الرأي؛ وذاع صيت عملات الميم في سوق الكريبتو ككلٍّ ما لفتَ أنظار المستثمرين الأفراد والمؤسّسات على حدٍّ سواء.



ويتضح تزايد معدلات تبنيها جلياً من خلال إدراجات عملات الميم المختلفة على أهم منصات تداول العملات الرقمية. فقد أطلقت منصة كوينبينس (Coinbase) تداولات العقود الآجلة لعملة PEPE هذا الأسبوع بسبب الطلب الكبير من المستثمرين عليها، وستقوم بالشيء ذاته مع عملة WIF.



مع ذلك، تتطلع Dogeverse للمضيّ قُدُماً بالتركيز على التواصل بين نظم البلوكتشين المختلفة. فلكونها أوّل عملة ميم تتواجد عبرَ نظم بلوكتشين عدّة، فهي تشكّلُ تحوّلاً جديداً في المشهد داخل قطاع الكريبتو وفي طريقة تفكير المستثمرين كذلك.

ويمكن أن ينتج عن هذا التحوّل تأثيراتٌ عميقةٌ على القطاع برمته؛ إذ يمكن للمستثمرين تبادل عملات DOGEVERSE بسهولةٍ بين بلوكتشين إيثيريوم وسولانا للاستفادة من فرص التمويل اللامركزيّ (DeFi).



أو يمكنهم توفير سيولةٍ عبر نظم البلوكتشين المختلفة لتحقيق أكبر قدر من العوائد. وبالتالي، عبرَ الاستفادة من بروتوكولاتٍ مثل Wormhole تُرسّخ Dogeverse مكانتها كرائدة لموجةٍ جديدة من عملات الميم التي تتواجد عبر شبكات البلوكتشين المختلفة.



في المجمل، وفي ضوء اقتراب موعد إدراج DOGEVERSE في إحدى منصات التداول الشهيرة، أصبح تواجدها حقيقياً داخل قطاع الكريبتو، ويبدو أن أمام مالكيها فرصةٌ حقيقيةٌ لتعظيم مكاسبهم.



وإذا استطاع مبتكرو DOGEVERSE تنفيذ إطلاقها بنجاح، فستصبح عملة الميم التالية الأكثرَ شعبيةً ورَواجاً في السوق.



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