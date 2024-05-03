"الأونروا": الحرب على غزة تستهدف النساء بشكل أساسي

وطن: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إن الحرب "الإسرائيلية "على قطاع غزة تستهدف النساء بشكل أساسي.

وأوضحت الوكالة على منصة "إكس"، أن "الحرب في غزة لا تزال حربا على النساء"، مشيرة إلى "مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة وإصابة 19 ألفا أخريات" جراء الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وذكرت الوكالة الأممية أن "37 طفلا يفقدون أمهاتهم كل يوم"، مشددة على أن الظروف في قطاع غزة "مروعة"، إذ تواجه أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة صعوبة بالغة في الحصول على المياه والأدوات الصحية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما أدى إلى استشهاد 34,622 مواطنا، وإصابة 77,867 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



