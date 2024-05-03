جماعة أنصار الله تصعد عملياتها ضد الاحتلال .. البحر المتوسط في مرمى النار

رام الله - وطن: أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، الجمعة، عن بدء المرحلة الرابعة من التصعيد ضد مصالح الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى عزمها استهداف السفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال في "أي منطقة نتمكن من الوصول إليها حتى البحر الأبيض المتوسط".

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة اليمنية، العميد يحيى سريع: "نعلن تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد باستهداف السفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأضاف في كلمة له خلال تظاهرة حاشدة مناصرة لفلسطين في العاصمة اليمنية صنعاء، أن الجماعة "سوف تستهدف كل السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة إلى دولة الاحتلال في البحر الأبيض المتوسط وأي منطقة تطالها أيدينا".

وشدد على أنه سيتم منع سفن الشركات المرتبطة بالموانئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة "من المرور في منطقة عملياتنا بغض النظر عن جنسيتها ووجهتها".

وأشار سريع إلى أن الجماعة اليمنية تعتزم "فرض عقوبات على كل السفن المرتبطة بالموانئ المحتلة في حال شن الاحتلال الإسرائيلي عملية عدوانية في رفح" جنوبي قطاع غزة، مؤكدا أنهم "لن يترددوا في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".