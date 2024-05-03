بعد التهديدات "الإسرائيلية" بالانتقام.. المحكمة الجنائية الدولية: التهديدات لنا قد تشكل جريمة

رام الله - وطن: حذر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من "يقوضون استقلالية" محكمته، وذلك في ظل الحديث عن احتمالية إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.

وفي بيان حمل "تحذيرا غير عادي"، نشر عبر الصفحة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية عبر منصة "إكس"، قال خان إن "استقلال المحكمة وحيادها يتم تقويضهما" عندما "يهدد الأفراد بالانتقام"، وجاء ذلك، بعد أن وصف رئيس وزراء الاحتللال بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء احتمال مواجهة جيش الاحتلال والمسؤولون السياسيون مذكرات اعتقال، بالـ "فضيحة".

وكانت مصادر إسرائيلية وأمريكية قالت إن تل أبيب حذرت واشنطن من أنه إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية تؤدي إلى انهيارها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ "أكسيوس" إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي.

وبحسب الموقع، تزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وقد أثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة، خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من بايدن، وقال مسؤولان أمريكيان، وفق "أكسيوس" إن بايدن أبلغ نتنياهو خلال المكالمة أن التقارير عن إعطاء الولايات المتحدة "الضوء الأخضر" للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح، وأكد بايدن أن بلاده تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال.