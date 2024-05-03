بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين نفذوا اعتداءات على المواطنين بالضفة

وطن: أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مجموعتين استيطانيتين و4 مستوطنين، نفذوا اعتداءات على المواطنين بالضفة المحتلة.

وقالت الخارجية البريطانية، في بيان، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية ديفيد كاميرون أعلن عن "فرض مزيد من العقوبات على الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتطرفين بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية".

وأضافت أن "حزمة اليوم تتضمن مجموعتين معروفتين بدعمهما وتحريضهما وتشجيعهما على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة، إضافة إلى أربعة أفراد مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات".

وتابعت الخارجية أن هذه الإجراءات تأتي عقب ارتفاع غير مسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية خلال العام الماضي، حيث سجلت الأمم المتحدة ما يقارب 800 اعتداء منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي