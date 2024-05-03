ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,622 شهيدا منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى 34,622 شهيدا وأكثر من 77,867 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و51 إصابة.