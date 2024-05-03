تركيا: تعليق التجارة مع "إسرائيل" مستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم في غزة

وطن: قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، اليوم الجمعة، إنّ تعليق التجارة مع "إسرائيل" سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوقفت تركيا جميع الصادرات والواردات من وإلى "إسرائيل"، أمس الخميس، وعزت ذلك إلى "أسوأ مأساة إنسانية" في الأراضي الفلسطينية.

وذكر بولات في كلمة له في إسطنبول بينما كان يعلن بيانات التجارة لشهر نيسان/أبريل، أنّ موقف "إسرائيل" المتشدد والوضع المتدهور في غزة دفع تركيا إلى تعليق التجارة.

وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 6.8 مليار دولار في عام 2023.



