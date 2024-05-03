التحالف الدولي لأصدقاء فلسطين يشيد بشجاعة وتضحيات الصحفيين في فلسطين

وطن: أعرب التحالف الدولي لأصدقاء فلسطين عن فخره بشجاعة وتضحيات الصحفيين والعاملين في فلسطين، الذين يواجهون يوميًا موجات من الاضطهاد، وذلك في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال التحالف في بيان وصل لوطن نسخة عنه "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نرفع صوتنا بقوة لنؤكد على أهمية حرية الصحافة كركيزة أساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وشدد التحاف في بيانه على أهمية الحريات العامة التي تشمل حقوقًا أساسية مكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتابع التحالف "نحيي شجاعة وتضحيات الصحفيين والعاملين في فلسطين، الذين يواجهون يوميًا موجات من الاضطهاد والقمع والعنف في التصدي للاستراتيجية الممنهجة من الاحتلال التي تعمد إلى إخفاء الحقيقة والتستر على جرائمه".

وقال التحالف إن الاحتلال في قطاع غزة، استهدف الصحفيين بشكل مباشر، حيث استشهد 135 من العاملين في القطاع الإعلامي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى صحفي واحد في مدينة طولكرم. كما لا يزال هناك 4 صحفيين في عداد المفقودين. وتم اعتقال 100 صحفي وصحفية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتبقى منهم رهن الاعتقال 45 صحفيًا، حُوّل معظمهم إلى الاعتقال الإداري.

ولفت التحالف الى ان الاحتلال دمر 77 منزلاً للصحفيين في قطاع غزة، و86 مكتبًا ومؤسسة إعلامية تدميرًا كليًا أو جزئيًا. هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وجدد التحالف الدولي لأصدقاء فلسطين التزامه بدعم حرية الصحافة والعمل على توفير بيئة آمنة لممارسة الصحافة بحرية وأمان.

كما دعا التحالف جميع الحكومات والمؤسسات الدولية إلى احترام حرية الصحافة وضمان بيئة آمنة لممارسة الصحافة بحرية وأمان. إننا نؤمن بأن هذه القيم هي أساس بناء مستقبل يسوده العدل والحرية.