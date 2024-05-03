حكومة الاحتلال تؤجل التصويت على إغلاق مكتب وبث شبكة الجزيرة

وطن: أرجأ المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في حكومة الاحتلال، الليلة الماضية، التصويت على إغلاق مكتب قناة الجزيرة ووقف بثها في (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، إلى اجتماع حكومة الاحتلال الأسبوعي بعد غد، الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم، الجمعة.



وقال مسؤولون في حكومة الاحتلال إن تأجيل التصويت مرتبط بالاتصالات حول صفقة تبادل أسرى بين حكومة الاحتلال وحركة حماس، وأن حكومة الاحتلال تنتظر في هذه الأثناء رد حماس على مقترح لصفقة، وتأمل بأن تمارس قطر ضغطا على حماس.

وصادقت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، على إغلاق مكتب وبث شبكة الجزيرة في (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، صباح أمس.

ويأتي ذلك على خلفية التغطية الإعلامية الواسعة لشبكة الجزيرة للحرب على غزة ورصد جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة.

ويقضي القرار "الإسرائيلي" بوقف بث قناة الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية في (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، وإغلاق مكاتب القناة وحجب المواقع الإلكترونية للجزيرة، حسبما ذكرت هيئة البث العامة العبرية "كان".



وحسب موقف المستشارة القضائية في حكومة الاحتلال، فإنه بالإمكان المصادقة على إغلاق قناة الجزيرة في (الأراضي الفلسطينية المحتلة) من دون منح القناة الحق بالرد على المزاعم "الإسرائيلية" ضدها، بالرغم من وجود مصاعب قانونية في إجراء كهذا، حسبما كتبت بهاراف ميارا بنفسها في مذكرة للمستشار القانوني لوزارات الاتصالات في حكومة الاحتلال.

وأشار مدير دائرة السايبر في النيابة العامة، حاييم نيسمونسكي، إلى أنه "ليس بالإمكان إصدار أمر بإغلاق صفحات شبكة الجزيرة في فيسبوك المنتشرة للغاية"، ما يعني أنه لا توجد لدى "إسرائيل" قدرة تكنولوجية على منع مشاهدة قناة الجزيرة في (الأراضي الفلسطينية المحتلة).