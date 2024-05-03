الاحتلال يمنع المزارعين من استخدام مضخات المياه في الأغوار الشمالية

وطن: منعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، المزارعين الفلسطينيين من استخدام مضخات المياه لريّ محاصيلهم المروية في خربة الدير بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال اقتحم خربة الدير الحدودية، ومنع المزارعين الفلسطينيين من استخدام مضخات المياه الموضوعة بجانب ينابيع المياه، لري محاصيلهم، مضيفاً أن هناك دعوات بين المستوطنين "لأيام سياحية" عند الينابيع ذاتها.

وأشار دراغمة إلى أن المستوطنين استولوا في آخر عامين على عشرة ينابيع وحولوها لأماكن تنزه، علما أن الفلسطينيين كانوا يستخدمونها في ري محاصيلهم المروية.









