أعضاء بالكونغرس يبحثون مع الجنائية الدولية مذكرات اعتقال "إسرائيليين"

وطن: عقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اجتماعا افتراضيا -أول أمس الأربعاء- مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال بشأن الحرب في غزة، وفق 3 مصادر كانت حاضرة بالاجتماع أو أُطلعت على الأمر، بحسب موقع أكسيوس الأميركي.

وسبب أهمية ذلك -كما قال الموقع- هو تزايد قلق قادة الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين من أن هذه المحكمة تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس أركانه هرتسي هاليفي.

وذكر الموقع الأميركي أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة -خلال الأسابيع القليلة الماضية- أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة الاحتلال.

وقد حذّرت حكومة الاحتلال الإدارة الأميركية من أنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق مؤوليها، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها.

وقد أثيرت مسألة مذكرات الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة، حسبما أفاد أكسيوس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وهدد المشرعون الجمهوريون بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدما في إصدار مذكرات الاعتقال التي قالت إدارة بايدن إنها تعارضها.