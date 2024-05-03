توقيف ألفي متظاهر في الجامعات الأمريكية خلال أسبوعين من الاحتجاج

وطن: وصل عدد المعتقلين الذين أوقفتهم السلطات الأمريكية خلال المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات نحو ألفي شخص، بينهم طلاب وأساتذة جامعيين.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية من مصادرها الخاصة، فقد تم توقيف ما لا يقل عن ألفي متظاهر خلال أسبوعين، بينهم العديد من المحاضرين والأساتذة.

ومنذ 18 أبريل/نيسان تشهد عشرات الجامعات ومنها مؤسسات التعليم العالي المرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات ضد الحرب على المدنيين في قطاع غزة.

وأصبحت الجامعات بولاية كاليفورنيا من مناطق الاحتجاج الأكثر نشاطا خلال اليوم الأخير، حيث تم تفريق مخيمات التضامن مع غزة التي أقيمت في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد بضغط إدارات الجامعات والتدخل العنيف من الشرطة.

وفي جامعة كاليفورنيا حصلت "مشاهد فوضوية" عند تدخلت وحدات الشرطة الخاصة ضد الطلاب، فيما أعلنت شرطة الولاية اعتقال ما لا يقل عن 200 شخص في مداهمة الشرطة للجامعة في لوس أنجليس، واحتجازهم في سجن المقاطعة.

وبينما كانت الشرطة تحاول تفكيك خيام التضامن مع غزة، سأل طلاب جامعة كاليفورنيا قوات الأمن، وهم يستذكرون الهجوم الذي شنته عليهم مجموعة مؤيدة لإسرائيل: "أين كنتم الليلة الماضية؟".