حمدي فراج يكتب لوطن: من بوابة رفح إلى بوابة كولومبيا.. لا هنود حمر ولا زريبة غنم

وطن: كان أمرا ملفتا للنظر العقلاني و الانتباه التراكمي ما قاله الرئيس السابق والقادم للولايات المتحدة الامريكية - وفق استطلاعات الرأي – دونالد ترامب، عن اقتحام جامعة كولومبيا ، أكثر جامعة حصول خريجيها على جائزة نوبل في العالم، من انه "مشهد ممتع يستحق المشاهدة"، الأمر بالتأكيد ينسحب على عشرات الجامعات العظيمة الأخرى. ويتساءل المرء: هل صحيح ان رئيس الدولة، يستمتع بمشاهدة اقتحام جامعاته و الاعتداء على حرمتها واعتقال طلبتها وإهانة معلميها، و كأنها زريبة غنم، أو معاقل معادية، تابعة للروس و الصينيين او الإيرانيين يتعاطوا فيها تعليم مباديء الدين و التخلف و التطرف و الولاء للفقيه . فماذا عن اقتحام رفح ، آخر معاقل حماس حسب حساباتهم ، يقف على أبوابها جيش إسرائيل الجبار ، الأكثر اخلاقا في العالم والأكثر سلاحا أمريكيا فتاكا ، والأكثر اغداقا بالمال عليه، يقف منذ أربعة أشهر تقريبا على تخومها يتهددها: ندخل او لا ندخل . يقول لكم بايدن: لا تدخل، فهناك طرق أخرى للقضاء على حماس، و يقول لكم ترامب: ادخل، من أجل المتعة ، متعة القتل والدمار . سيقول لك شعب رفح: نحن لسنا قطيعا ينتظر الذبح في المسلخ ، اقتل خمسين ألفا آخرين، لن تقضي علينا، نحن لسنا "هنود حمر"، نحن شعب ننشد التحرر من نير همجي ظالم، طال و استطال.

القوة الامريكية، من خلال شرطتها و بلديتها و حاكمها و حرسها الوطني دخلت الجامعات، و قمعت الاحتجاجات، و اعتقلت المئات من النشطاء، طلابا و طالبات، فماذا حققت؟ زاد تصميم الطلبة على الاستمرار، توسعت رقعة الجامعات داخل أمريكا و خارجها، توقفت الامتحانات ، توقف التخرج . هل يعرف ترامب ما معنى استيعاب الاب و الام و ربما الجد و الجدة ، ان يتأخر تخريج ابنهم او ابنتهم بعد عشرين الى ثلاثين سنة من الجهد و الدراسة، ان يتأخر الى أجل غير مسمى . و هل يعتقد ترامب ان عائلات الطلاب ستنظر الى الموضوع كما نظر من انه "ممتع و يستحق المشاهدة" ، أم تراهم يذهبون الى أبنائهم ، يسألونهم لماذا يفعلون ما يفعلون ، و لماذا يغامرون بمستقبلهم ، و هل يستحق السبب أيا كان كل هذه التضحيات ، و التي بها و معها يواجهون سلطة الدولة و الولاية و المدينة و الجامعة.

و حين يعرفون انها حرب إبادة جماعية تشنها دولة إسرائيل منذ سبعة أشهر ، على شعب أعزل ، مهجر منذ سبعين سنة ، محتل منذ خمسين ، محاصر برا و بحرا منذ عشرين ، وان دولتنا أمريكا تشارك في هذه الحرب بقدم وساق ، و بالباع والذراع ، بالعتاد و المال و الرجال . حينها ، سيشد الأب على يد ابنه ، و يقول له : امض قدما يا بني ، لا قيمة لعلمك دون خلقك ، و أنا معك .

سيقول الرفحيون: يكفينا فخرا ان جامعة كولومبيا - بما تمثل في العلم و الفكر و المعرفة و التقدم - تقف الى جانبنا.