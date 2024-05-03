استئناف العمل جزئيا في "مستشفى الأمل" بخان يونس

وطن: أعادت جمعية الهلال الأحمر ، الخميس، تشغيل أقسام في “مستشفى الأمل” بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد خروجه عن الخدمة قبل أكثر من شهر جراء اقتحامه من جيش الاحتلال خلال الحرب على القطاع.

وجرى استئناف في بعض أقسام المستشفى بعد أن تعرض لهجمات من جيش الاحتلال أثناء توغله في مدينة خان يونس.

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر في منشور عبر منصة إكس: "الطفل محمد لؤي الرقب، أول حالة ولادة بعد إعادة تشغيل قسم الولادة بمستشفى الأمل في خان يونس".

وفي 24 مارس/ آذار، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى “الأمل” وسط إطلاق نار كثيف، وعمدت إلى القيام بأعمال تجريف في محيطه، وفق بيان سابق للهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي 26 من الشهر نفسه، أعلنت الجمعية خروج المستشفى عن الخدمة بشكل تام، بعدما أجبر جيش الاحتلال الطواقم الطبية على إخلاء المشفى وأغلق مداخله بسواتر ترابية، قبل أن ينسحب من المدينة في 7 أبريل/ نيسان الجاري.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تستهدف قوات الاحتلال بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.