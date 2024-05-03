طائرات الاحتلال الحربية تنفذ غارات على قرى جنوب لبنان

وطن: قصف الطيران الحربي قرابة منتصف الليل على بلدتي عيتا الشعب وأطراف الضهيرة في جنوب لبنان ما أدى إلى أضرار مادية بالممتلكات والمزروعات والمنازل.



وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال بعد منتصف الليل عددا من القذائف الثقيلة على أطراف بلدات حانيين وعيتا الشعب ورامية.

وحتى صباح اليوم أطلق جيش الاحتلال القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وحلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، وحلق فجرا الطيران الحربي فوق الجنوب.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته "رصدت مخربين يدخلون إلى مبان عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان، فأغارت طائرات حربية بعدها بقليل المباني التي تواجد فيها المخربون".

وأضف: "خلال ساعات نهار يوم الخميس تم رصد إطلاق أربع قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل الروس (هار دوف)، فاعترض مقاتلو الدفاع الجوي بنجاح ثلاث قذائف صاروخية، في حين سقطت الرابعة في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات. وهاجمت قوات الجيش مصدر النيران".



