جيش الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس ويقتحم قرى في المحافظة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة، مواطنين من مدينة نابلس، واقتحمت قرى عدة في المحافظة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت منازل في أحياء شارع ٢٤، والتعاون، وقامت بتفتيشها، واعتقلت المواطنين عيد الدردوك، ومحمد العقروق.

وأضافت المصادر، أن قوات احتلالية اقتحمت فجرا وصباحا قرى: سالم، شرق نابلس، وكفر قليل، ومادما، ويتما، وبيتا، وعصيرة القبلية جنوبا، وتل جنوب غرب نابلس، وبيت امرين غربا، وبرقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وفتشت بعض المنازل فيها، ودارت مواجهات في بعض القرى ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.