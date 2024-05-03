مشرعون جمهوريون يصفون خطة استقبال فلسطينيين من غزة كلاجئين بأنها خطر على الأمن القومي الأمريكي

وطن: وصف 34 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الاقتراح المحتمل للرئيس جو بايدن لقبول اللاجئين الفلسطينيين من غزة بأنه خطر على الأمن القومي، بعد اعتراف الإدارة بأن المناقشات جارية لمساعدة الفلسطينيين في الولايات المتحدة على جلب عائلاتهم من المنطقة.

وترأس رسالة رفض الاقتراح المحتمل السيناتور جوني إرنست (الجمهوري من ولاية أيوا)، الزعيم الثالث للحزب الجمهوري، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (الجمهوري من ولاية كنتاكي) و33 من زملائه.

ويشير ذلك إلى أن الجمهوريين قد يحاولون مهاجمة بايدن قبل انتخابات نوفمبر.

ويدعو أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بايدن إلى إعطاء الأولوية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على قبول الفلسطينيين كلاجئين.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: “لسوء الحظ، فإن خطر دخول “الإرهابيين” إلى وطننا ليس مسألة افتراضية”، مشيرين إلى أن مسؤولي الحدود اعتقلوا 169 شخصًا على قائمة مراقبة الإرهاب التي وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي على مدار عام 2023.