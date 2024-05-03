المقاومة الإسلاميـة في العراق تستهدف مقار استخبارية للاحتلال في بئر السبع و"تل أبيب"

وطن: تبنت المقاومة الإسلاميـة في العراق، هجوماً على هدفين في بئر السبع و"تل أبيب"، بصواريخ الأرقب "كروز مطور".

واستهدفت المقاومة مقر "ابراهام" الاستخباري في بئر السبع، ومركز "غليلوت" الاستخباري التابع لـ "الموساد" في "تل أبيب".

كذلك، أعلنت المقاومة استهداف، صباح اليوم الجمعة، هدفاً حيوياً في البحر الميت، بالأسلحة المناسبة.

وأكدت المقاومة في بيانها، استمرارها في دكّ معاقل "الأعداء، نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

ولفتت مصادر صحفية، أنه ولأول مرة، تتعرض "تل أبيب" لهجوم من الاراضي العراقية.

وكانت المقاومة قد أعلنت، مساء الأربعاء الماضي، ضرب هدف حيوي في الجولان السوري المحتل، باستخدام الطيران المُسيّر.

ولاحقاً، أعلنت المقاومة استهداف مدينة إيلات "أم الرشراش"، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وكانت المقاومة قد نشرت، الشهر الماضي، صورةً تظهر عدّة مسيّرات تابعة لها، تُحلّق متجهةً لاستهداف مستوطنة "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأرفق الإعلام الحربي التابع للمقاومة هذه الصورة بعبارة "الرعب لم ينته بعد وهناك المزيد"، في إشارةٍ إلى مواصلة المقاومة عملياتها ضد أهداف الاحتلال دعماً لغزّة ومقاومتها، في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي.

المصدر: "الميادين"