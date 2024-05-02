طوفان الأقصى" في اليوم الـ210.. "حماس" تؤكد إيجابية مقترح وقف إطلاق النار وارتفاع عدد الشهداء في القطاع

وطن: في اليوم الـ210 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه لمناطق في القطاع، بينما خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين بمظاهرة في "تل أبيب" للمطالبة بإبرام صفقة لإعادة المحتجزين في غزة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إيجابيتها في دراسة مقترح وقف إطلاق النار، معلنة قدوم وفد للمفاوضات إلى مصر في أقرب وقت لمواصلة المباحثات بهدف إتمام اتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم، إنه رصد أمس إطلاق قذائف من وسط غزة، وإنه هاجم مصدرها، في أعقاب بث كتائب القسام مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال في محور "نتساريم" وسط القطاع بقذائف "الهاون" وصواريخ "رجوم"، وأخرى لاستهداف آخر قرب كيبوتس "حوليت" المتاخم لرفح.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ210:

12:39|التلفزيون السوري: إصابة 8 جنود في قصف إسرائيلي على مشارف #دمشق

12:06|المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفًا حيويًا في بئر السبع بصواريخ الأرقب "كروز مطور"، ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء.