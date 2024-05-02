زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: عدوانٌ مستمر لا يبدو أنه سيتوقف قريبًا، وأسئلةٌ كثيرة ما زالت تنتظر الأجوبة

يعيش نحو مليونين وثلاثمائة ألف نسمة في قطاع غزة في قلقٍ وخوف نتيجة حالة الانتظار وعدم وضوح الرؤية لما سيأتي في الغد، وهذا حال الجميع في كُلّ أماكن تواجدهم سواء جنوبًا أو شمالًا، وأسئلة كثيرة لا نجد لها أجوبة، وإن وُجدت فهي غير مقنعة.

لقد مللنا من نشرات الأخبار ومحتواها المُتكرّر عن القصف وما يحدثه من التدمير، و كم يسقط نتيجة ذلك من الضحايا شهداءً وجرحى من الجنسين، فالصورة ذاتها لا تتجدّد ولا تتغيّر: مشهد البيوت المُدمّرة والجثث المُتراصّة وصراخ المكلومات والمكلومين، وأصوات المراسلين تكرّر نفس الجمل والعبارات وهم يتجوّلون بين خيام ومدارس الإيواء، والأماكن التي جرى ويجري تدميرها، وأمام طابور العطشى على نقطة توزيع المياه، وطابور الجوعى على تكايا توزيع الطعام المطبوخ، ويترافق ذلك مع صورٍ وفيديوهات تدمير مراكز توزيع المساعدات.

أتنقّل بين قنوات المحطّات الإخبارية على التلفاز، لأجد نفس الصور ونفس الجمل لنفس الأخبار، وأشعر أنّ المذيع أو المذيعة لا يجدون في أحيانٍ كثيرة ما يقولونه من هول المشهد وتكراره. ثم ينقطع تسلسل الخبر فجأةً لعرض فيديو عن خسائر العدو التي أوقعها رجال المقاومة، ويأتي نفس المحللين ليكرّروا ما قالوه بالأمس وأوّل أمس ومنذ الشهر الأوّل للعدوان، أشخاصٌ يتوقّعون ومنهم من يتفذلك ويتذاكى بحيث يُعيد ترتيب الجمل والكلمات يوميًا عن اليوم السابق، ولا أحد من الناحية الواقعية يقترب من الحقيقة، بل يلتفّون حولها.

فمن جهة، هناك ضبابية الموقف على المستوى الدولي السياسي والعسكري والتي نراها جيدًا، تتخلّلها تصريحات قادة حركة حماس حول أنّ النصر صبر ساعة؛ ضبابيّة لا تنمُّ عن بشائر في الأفق القريب، فالوعود ذاتها والخطاب الإعلامي نفسه ويتكرّر بين الحين والآخر دون أيّة مُرتكزات على أرض الواقع.

ومن جهة ثانية حكومة الحرب الصهيونية التي تتشبّث بقرار استمرار العدوان وبأبشع صورة، وقادتها الذين يتعلّق أمر إنهاء الحرب بيدهم، لا يستجيبون لكُلّ نداءات الجماهير في مُعظم دول العالم، وخصوصًا في الدول الداعمة للكيان الصهيوني، بل يُدينون التظاهرات العالمية خاصّةً الطلّابية، ويضربون بعرض الحائط كافّة الاتفاقيات الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان.

إنّ هذه الحالة التي نعيشها متعبةٌ حقًا، وقد استنزفت قُوانا ونحن بين فكّي الكمّاشة محاصراتٌ ومحاصرون منذ بدء هذا العدوان الفاشي والذي مازال يشتدّ همجيةٌ رغم مرور الوقت، حيث يُشارف الشهر السابع على الانتهاء وهواجسنا تتجدّد وتتزايد بخصوص تفاقم الأوضاع البيئية والصحية والإنسانية في القطاع ككّل، وينتابنا الرّعب من فكرة أن يمرّ اليوم التالي ونحن مازلنا نرزح تحت نير هذا العدوان الهمجي، في حين أنّ كُلّ ما نتمناه هو أن ينتهي ونحن لا فاقدين أو مفقودين