زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: الواقع الرّاهن في مدينة غزة وشمالها تحت نيران العدوان الصهيوني

وطن: تُركّز الأخبار المنقولة عن مدينة غزة وشمالها في ظل الحصار الصهيوني المركّب على عدد الشهداء والجرحى من الجنسين، وعلى قصص الناجين والناجيات من الموت وفقدانهم بيوتهم المدمرة، كما انصبّ التركيز في الشهور الثلاثة الأخيرة على التجويع الذي يستخدمه العدو كسلاح ضد شعبنا.

الوجه الآخر من الصورة أننا ومع انتصاف فصل الربيع واقتراب الصيف نخوض حربًا إضافيّة ومن نوعٍ آخر. نحن ثمانمائة ألف إنسان مهدّدون بالأمراض التي قد تستفحل لتصبح أوبئةً إذا لم يجري تدارك الأمر. فهاي هي القمامة تملأ الشوارع والحارات والأزقة من جهة، ومياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع من جهة أخرى، وذلك لعجز البلديات في مدينة غزة وشمالها على العمل فهي لا تملك السولار لتشغيل السيارات الخاصة بجمع القمامة وتوصيلها إلى مكبّات النفايات، أو حتى تشغيل سيارات شفط المياه العادمة، ما أدّى إلى انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة وتسلّلها إلى البيوت.

باتت الحرب على البعوض مسألةً أساسيةً ويوميةً في حياتنا، كما هي الحرب على الفئران والنمل والصراصير.

سألتني صديقتي في رام الله -أثناء مكالمةٍ هاتفية- عن تفاصيل حياتنا من حيث توفّر الغذاء ومستوى الشعور بالأمان. أجبتها ضاحكةً "نحن مشغولون الآن في الحرب ضد البعوض وباقي الحشرات"، وأخبرتها كيف يلعب الأطفال في المنزل الذي نقيم فيه دورًا هامًا في هذه المهمة، فقد قام ابن قريبتي بفكّ قطع الطوق البلاستيكي (الهولاهوب) وعمل منها بدلا من الدائرة عصا طويلة وأدخل في الفتحة مضرب الذباب و البعوض، كي يستطيع أن يقتل البعوض في أعلى الحائط. ضحكت وقالت "والله في إبداع، شو نقول، همٌّ يبكي وهمٌّ يضحك".

بالفعل المضحك المحزن في حياتنا خلال الشهور المنصرمة أنّنا خضنا وما زلنا حروبًا عديدة داخل الحرب الكبرى من أجل البقاء والصبر والصمود في وجه العدوان الصهيوني النيو- نازي.

فعلى الرغم من محاولات العدو الصهيوني نقل حياتنا من عصر الحضارة إلى العصر البدائي، حيث قطع الماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت، إلا أنّنا واجهنا كُلّ ذلك وأبدعنا في إيجاد البدائل. فبدلًا من البوتغاز للطبخ والسخّان الكهربائي للاستحمام أصبحنا نُشعل موقد الحطب مع أنّه أرهقنا جسديًا ونفسيًا وماديًا، وما يعنيه من زيادة الوقت والجهد في إنضاج الطعام وخبز العجين وغيره، وأيضًا الإرهاق في جلي الأواني المُستخدمة، ومحاولة إزالة السّواد (الشحار) عنها، مما أثّر على أجسادنا من جهة وضرّنا لزيادة استهلاك المياه من جهةٍ أخرى، وأيضًا زيادة في صرف النقود القليلة الشحيحة أصلا بسبب الحصار.

كذلك أصبح الغسيل اليدوي هو القاعدة اليومية، وتذكرت والدتي -لروحها الرحمة- ونحن أطفال كيف كانت تتعب في غسيل الملابس اليدوي لعدم توفُّر آلة غسيلٍ كهربائية إلى الحدّ الذي تتورَّم فيه أصابعُ يديها.

وبالنسبة للأكل نفسه، ففي مواجهة حرب الجوع نسي كُلّ من حولي فكرة أكل اللحوم، وكيف استعضنا بدلًا عنها ولفترةٍ طويلة بالبقوليات حتّى شحّت واختفت من الأسواق. وكيف مرّ أكثر من ثلاثة شهور ونحن نطبخ الخُبّيزة والحماصيص، وكيف اعتمدنا على الجزر كوجبة رئيسية لما يزيد عن شهرين. وكيف سألتني صديقتي مرّةً "كيف تجدين طعم الكعكة المطبوخة على الحطب؟"، قلت لها متعمّدة تعزيز جهدها أنها ممتازةٌ ولا فرق عن الماضي.

أمّا الآن، فها نحن نخوض حربًا مع القمامة وأنقاض البيوت المدمرة التي تسدُّ الشوارع وتعيق الحركة حيث لا يوجد أيّة فرصةٍ لإزالتها، إلى جانب برك الصرف الصحي التي بدأت تُغرق الشوارع، وتنشر الروائح الكريهة والذباب والبعوض.

في المنزل الذي نقيم فيه حجم البعوض كبيرٌ لدرجة أنّه مرئيٌّ مثل الذباب، لذا تخصّص أكثر من فتى وفتاة في مقاومته والتنافس في القضاء عليه. كما أُطلق على أحدهم لقب "صيّاد البعوض" حيث يجري تكليفه بمهمة صيده وقتله خصوصًا ليلًا في مشهدٍ مسرحيٍ مضحك. تقول جدته "هاي البعوضة هنا" وأمه تقول "هناك"، وآخرون وأُخريات يقولون "هنا… لا بل هناك". يُحاول الأطفال المشاركة في توجيه الصيّاد باتّجاه جميع البعوضات المرئيّة والمسموعة، ورغم ذلك يستيقظ طفل قريبي في الصباح وآذانه حمراء ووجهه منتفخٌ من لسعات البعوض، أمّا الفتيات يشتكين لأمّهاتهن من لسعات وزنّ البعوض في آذانهنّ أثناء النوم.

وبالرغم من بعض المشاهد المضحكة والجهود المبذولة في مكافحة الحشرات، بدءًا من رشّ قاتل النمل والصراصير ووضع عبوّات السائل في البطاريات الصغيرة التي تنفث بخارًا قاتلّا للبعوض، والتي تكون معظم الوقت دون جدوى، إلّا أنّ ما يقلقني أكثر وأكثر هو احتماليات انتشار حُمّى معدية أو أمراض جلدية خصوصًا مع غياب المراكز الصحية التي يمكن أن تقوم بالعلاج، وعدم توفر الأدوية نتيجة الحصار، بالذّات بعدما سمعنا عن وفاة أحد الرجال الذي أُصيب بداء الكبد الوبائي، وهذا ما يُريده العدوّ الصهيوني في حرب الإبادة التي يخوضها ضدّ شعبنا، فمن لا يقتله أو يقتلها الرصاص سيقتله المرض المنتشر بواسطة البعوض والصراصير والقوارض.

لكنني أُصرّ على التشبّث بالأمل، وأعتقد أنّنا سنتغلّب على هذه الحرب غير المرئية كما تغلّبنا على باقي الحروب الصغيرة والكبيرة، مع إدراكي أيضًا لأنّنا -وحتى ينتهي العدوان- سنستمرّ بدفع أثمان باهظة لذلك.