بعد استشهاد الطبيب عدنان البُرش.. ارتفاع حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة إلى 496 منذ 7 أكتوبر

وطن: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الخميس، استشهاد اثنين من معتقلي غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وهما الطبيب عدنان البُرش، البالغ من العمر 50 عاماً، وهو استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء في غزة، وإسماعيل خضر، البالغ من العمر 33 عاماً.

وأفادت المؤسستان، في بيانٍ مشترك، بأنّ الشهيد البُرش، من مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، واعتقل على يد جيش الاحتلال في شهر كانون الثاني/يناير 2024، خلال تواجده في مستشفى العودة إلى جانب مجموعة من الأطباء.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة والتي أُبلغت فيها الشؤون المدنية الفلسطينية، فقد استشهد البُرش في سجن "عوفر" في تاريخ 19 نيسان/أبريل 2024، وما يزال جثمانه محتجزاً، علماً أنّه كان قد تعرض لإصابةٍ خلال تواجده في المستشفى الإندونيسي قبل نحو 5 شهور.

والشهيد خضر، استشهد بعد عملية اعتقاله، وفقاً للمعلومات التي توفرت، حيث جرى تسليم جثمانه اليوم مع العشرات من معتقلي غزة الذين أفرج عنهم اليوم عبر معبر كرم أبو سالم، كما أعلنت هيئة الحدود والمعابر في غزة.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ الشهيدين البُرش، وخضر ارتقيا نتيجة للجرائم الطبيّة والتّعذيب التي يواجهها معتقلو غزة، وذلك في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.

كما شدّدتا على أنّ ما جرى مع الطبيب البُرش بشكلٍ خاص هو عملية اغتيال متعمّدة، تأتي في إطار عملية استهداف ممنهجة للأطباء في غزة والمنظومة الصحيّة، ومنها العدوان الذي شنّه الاحتلال على مستشفى الشفاء واستهداف طاقمه الطبيّ، وما تلا ذلك من عملية تدمير كلية للمستشفى، وتحويله إلى مقبرة حيث استشهد واعتقل المئات فيه.

ونعت الهيئة والنادي وباسم الحركة الوطنية الأسيرة الشهيدين خضر والبُرش، مشيرتان إلى أنّ الشهيد البُرش بقي حتى آخر لحظة على رأس عمله قبل اعتقاله متنقلاً من مشفى إلى مشفى في غزة من أجل علاج الجرحى، إلى أن اعتقل على يد قوات الاحتلال.

وأضافت أنّه بالكشف عن استشهاد البرش وخضر، فإنّ عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال، ومعسكراته من جرّاء جرائم التّعذيب والجرائم الطبيّة، وسياسة التجويع؛ يرتفع إلى 18 شهيداً، وهم ممّن تمّ إعلان استشهادهم ومعرفة هوياتهم باستثناء شهيد من عمال غزة، أعلن استشهاده من دون الكشف عن هويته.

وتابعت أنّه من المؤكّد أنّ أعداد المعتقلين الشهداء من غزة أكبر، إذ كشف إعلام الاحتلال، في وقت سابق، عبر تقارير صحافية، أنّ ما لا يقل عن 27 معتقلاً من غزة استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال.

ووفقاً لها، فإنّ المعطيات المتوفرة عن معتقلي غزة ما زالت ضئيلة، وذلك في ما يتعلق بهوياتهم وجميع أماكن احتجازهم، وأعدادهم، فالمعطى الوحيد الذي أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال هو ما أطلقت عليهم "بالمقاتلين غير الشرعيين" وعددهم حتى بداية نيسان/أبريل 849.

يُشار إلى أنّ مجموعةً من الأسرى الذين أفرج عنهم الاحتلال من سجن "عوفر"، تحدثوا بشكل واضح عن قسم "23" الذي يحتجز فيه الاحتلال معتقلي غزة، وما يجري بحقّهم من عمليات تعذيب وإذلال على مدار الوقت وذلك من خلال الأصوات التي تصدر من القسم والاقتحامات المتواصلة من قبل قوات القمع المدججة بالسلاح والكلاب البوليسية.

إلى جانب ذلك، بيّنت المؤسستان أنّ النداءات والمطالبات التي تمّ توجيهها إلى جميع المؤسسات الدولية بمستوياتها المختلفة، لوقف جريمة الإخفاء القسري، لم تلقَ آذاناً صاغية.

كما جدّدتا مطالبتهما للأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، من أجل تحمّل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات وإعلانها والتحذير منها.

ومع استشهاد البُرش، ارتفعت حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة إلى 496، منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

الوزارة أعلنت ارتفاع حصيلة جرائم الاحتلال بحق القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة إلى 1500 جريح و309 أسرى، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الصحية والحقوقية بالتدخل وحماية الأسرى من التعذيب والإرهاب والقتل.