تركيا تعلق جميع التعاملات التجارية مع "إسرائيل"

وطن: ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مسؤولين أتراك أن أنقرة أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى "إسرائيل" اعتبارا من اليوم الخميس.



وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين أترك مطلعين أن "أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارا من يوم الخميس".

يشار إلى أن تركيا لم تعلن رسميا بعد عن هذا القرار، ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى حول ذلك.

واعتبر وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس يوم الخميس "إقدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إغلاق الموانئ التركية أمام الصادرات والواردات الإسرائيلية خرقا للاتفاقيات".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن في وقت سابق عن مجموعة من العقوبات ضد "إسرائيل" بسبب تصرفاتها في قطاع غزة، فيما ستظل العقوبات سارية حتى تضمن إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية وتعلن وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".

المصدر: RT + وكالة "بلومبرغ"