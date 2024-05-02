"التعليم العالي" تعلن عن آلية لاعتماد شهادات طلبة غزة

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، أنَّه وفي إطار متابعتها لإغاثة التعليم العالي في قطاع غزة، فإنَّ الوزارة خطت خطوات عملية باتجاه استخراج واعتماد الشهادات وكشوف العلامات التي تُصدرها مؤسسات التعليم العالي في غزة بطريقة إلكترونية.

وأوضحت الوزارة أنَّ اعتماد الشهادات أو كشوف علامات الطلبة يتم من خلال نظام تم الاتفاق عليه مع مؤسسات التعليم العالي في غزة.

وأكدت أنَّ هذا الإجراء يأتي للتسهيل على طلبة قطاع غزة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية أو غير الفلسطينية، مع التأكيد على أصالة علاقة الطلبة بمؤسساتهم التعليمية الأم في القطاع.

ولفتت الوزارة إلى أنَّه بالإمكان التواصل مع الإدارة العامة للتعليم الجامعي في الوزارة لاستصدار أية شهادات أو كشوف علامات، وذلك من خلال التواصل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني الآتيين:

· هاتف: 022982600

· بريد إلكتروني: [email protected]