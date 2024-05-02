إقرار البيانات المالية الختامية لعام 2023 الموافقة على توزيع (5%) من القيمة الإسمية للسهم كأسهم مجانية لمساهمي البنك عن عام 2023

وطن: وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك القدس في اجتمـاعها العادي وغير العادي على البيانات المالية لعام 2023 بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم لمساهمي البنك عن عام 2023، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 وعلى تقرير مدققي حسابات البنك للعام 2023 وانتخاب شركة "إرنست ويونغ - E&Y" لتدقيق حسابات البنك للعام 2024،كما تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية للعام 2023 وإنتخاب مجلس إدارة جديد بعد أخذ الموافقات اللازمة، مكون من الأعضاء التالية ( أكرم عبد اللطيف جراب رئيس المجلس، دريد أكرم جراب نائب رئيس المجلس، عدنان أبو الحمص عضواً ممثلا عن هيئة التقاعد الفلسطينية ، زهدي الجيوسي عضواً ممثلا عن البنك الأردني الكويتي، ابراهيم أبو دية عضواً، صالح جبر حميد عضواً، ربى مسروجي عضواً، زيد الجلاد ممثلا عن صغار المساهمين، منتصر أبو دوس عضواً مستقلاً، هيثم أبو شعبان عضواً مستقلاً، السيدة فريدة بشتاوي عضواً مستقلاً، الدكتور عاطف علاونة عضواَ مستقلاَ.)

وقد ترأس أكرم عبد اللطيف جراب رئيس مجلس الادارة الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله وعبر تقنية الاتصال المرئي وبالتزامن مع العاصمة الأردنية عمان و حضره أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك محمد شاور و مساهمون يحملون أسهماً أصالة ووكالة تشكل ما نسبته (82.94%) من رأس المال، كما حضر الاجتماع مراقب عام الشركات وممثل عن سلطة النقد الفلسطينية وممثل مدققي حسابات البنك الخارجي عن السنة المالية 2023 "إرنست ويونغ - E&Y"، وممثل عن هيئة سوق رأس المال

وقال جراب في كلمته أن البنك يواصل تعزيـز مركزه المالـي وأدائه القـوي،بالرغم من التحديات والمخاطر التي ألقت بظلالها الثقيلة والغير المسبوقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب الحرب على غزة وأثرت بشكل مباشر على القطاع المصرفي الفلسطيني، وأشار رئيس مجلس الإدارة أن البنك على الصعيد المالي تمكن

من تحقيق نتائـج تشـغيلية وتسـجيل نمـو مسـتدام في إجمالــي الدخــل وصل إلى 92.6 مليون دولار للعام 2023 بنسبة نمو وصلت إلى 8.96 % عن العام 2022، ممــا يؤكــد مــن مكانــة البنــك المتقدمــة وقدرتــه الراســخة فــي التكيــف والتعامـل مـع التحديـات بكفـاءة عاليـة،.

كما نوه أكرم عبد اللطيف جراب أن الانخفاض فـي صافـي الأربـاح ناتـج عـن إجـراءات إتخذها البنك بتكوين مخصصـات إضافيـة آمنـة لمحفظـة التسـهيلات بلغـت أضعاف المبالـغ المخصصـة فـي العـام السـابق، وتهـدف هـذه الخطـوات الوقائيـة إلـى حمايـة البنك وتعزيـز صلابة مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الإقتصادية السلبية الناجمة عن الحرب على غزة مما أثر على صافــي أربــاح البنك ، وأدى إلــى تحقيــق أربــاح صافيــة بعــد المخصصــات والضرائــب بلغــت 9.18 مليــون دولار للعام 2023، مقارنـة مـع 20.90 مليون دولار تـم تحقيقهـا خـلال العـام2022 فيما بلــغ إجمالــي موجــودات البنــك 1,508 مليار دولار ، وبلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة 152.46 مليون دولار .

كما طمأن جراب المساهمين بأن إدارة البنك تعمل بجد للحفاظ على الاستقرار المالي والإستجابة الفعالة لمواجهة تداعيات الحرب واحتواء آثارها للحد من مخاطرها بإذن الله وتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمساهمين والحفاظ على الموظفين في غزة والضفة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي محمد شاور " أن البنك استمر فـي اتباع سياسـته المتحفظـة لبنـاء احتياطيـات إضافيـة للخسـائر الائتمانيـة المحتملة كإجـراء وقائي لحمايـة البنك من أي تأثيـرات سـلبية علـى محفظـة القـروض، حيـث تـم تكوين مبلـغ 33.36 مليون دولار كمخصصـات خسـائر ائتمانية الأمر الذي أدى إلى إرتفاع نسبة تغطية الديون المتعثرة إلى 74.16 % مما أثر على صافـي أربـاح البنك خـلال العـام 2023، وعلى نحو متصل عمل البنك ومنذ اللحظة الأولى على اتخاذ العديد من الإجراءات للاستمرار في تقديم خدمات ومُنتجات مصرفية تُرضي عملاؤه وتقف عند احتياجاتهم في ظل هذه الظروف."

كما أشار شاور أن البنك مستمر في تبني نهـــج التطوير والتحســـين المســـتمر لكافـــة الأنشـــطة والمجالات الماليـــة ويواكـــب التطورات المتســـارعة التي تشـــهدها الصناعة المصرفية علـــى الصعيدين المحلي والدولـــي. الأمر الذي يســـاهم في دعم حركة الأســـتثمار والتطور الإقتصادي في فلســـطين من خلال تقديم منتجـــات وخدمات مصرفية متطـــورة شـــاملة تلبـــي توقعـــات واحتياجات العملاء والمتعاملين مـــن مختلف الفئات.

وفي ختام الاجتماع توجه أكرم عبد اللطيف جراب بالشكر والتقدير لممثلي المؤسسات والجهات الرسمية ووجه الشكر أيضا إلى مساهمي البنك كما شكر أعضاء مجلس الإدارة القديم على دورهم ودعمهم المتواصل، والإدارة التنفيذية على مثابرتها الدائمة وجهودها المخلصة في خدمة البنك ورحب بأعضاء مجلس الإدارة الجديد مؤكداً أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتحقيق الافضل بما يسهم في رفد مسيرة البنك.

إلى ذلك عقد مجلس الإدارة المُنتخب جلسته الأولى بعد إجتماع الهيئة العامة بحضور رئيس المجلس أكرم عبد اللطيف جراب ونائب رئيس المجلس دريد جراب وأعضاء المجلس حيث تم إعادة تشكيل اللجان وتوزيع المناصب بين أعضاء مجلس الإدارة الجديد.