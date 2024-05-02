الإغاثة الزراعية في غزة توزع 3780 طرد غذائي

وطن: وزعت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" في غزة 3780 طرد غذائي، وذلك من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ويأتي ذلك بهدف تخفيف أعباء الحرب على الأسر النازحة وتقديم الدعم للأشخاص المحتاجين في الظروف الصعبة وتحسين جودة حياتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتضمن الطرد كمية كافية من المواد الغذائية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوع واحد والذي خصص جزء من محتواه للنساء الحوامل والمرضعات لحساسية اوضاعهن الصحية وتغطي عدد من المجموعات الغذائية للحصول على وجبة متوازنة.



