مستوطنون يرعون أغنامهم في أراضي جنوب بيت لحم

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على رعي أغنامهم في أراضي الفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية بأن المستوطنين قاموا برعي أغنامهم في أراضي المواطنين في منطقتي "واد الغويط وبانياس" غرب البلدة والمزروعة بأشجار الكرمة واللوزيات، ما ألحق أضرارا بعدد منها، في وقتٍ يمنع الاحتلال الإسرائيلي المزارعين من الوصول لأراضيهم.

كما أن اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين في مناطق عدة من محافظة بيت لحم، باتت تتكرر بشكل يومي، وهذا ما ينذر بخطر الاستعمار الرعوي.