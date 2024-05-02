اليمن: عدوان أميركي بريطاني يستهدف مطار الحُديْدة الدولي

وطن: أفادت مصادر صحفية في اليمن بوقوع 5 غارات خلال عدوانٍ أميركي بريطاني متجدّد على مطار الحُدَيْدَة الدولي جنوبي المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر غربي البلاد.

وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد شن يوم الثلاثاء، غارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي المعادي في أجواء المحافظة.

وفي السياق أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، علي القحوم، اعتبار أي قاعدة أو أرض ينطلق منها العدوان على اليمن بمثابة أهدافاً رئيسية، مع توسيع مسرح العمليات وبنك الأهداف ليشمل أهدافاً استراتيجية وحيوية في العمق وفي المناطق ذات الأهمية الاقتصادية.

ودعا القحوم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، إلى حساب العواقب والتوجهات العدائية وإلى "الاعتبار مما كان من عدوان طيلة 9 سنوات مضت"، لافتاً إلى أنّ المعادلات اختلفت وتبدلت وتغيرت معها موازين القوى.

كما حذّر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، اليوم الثلاثاء، من أيّ تصعيد أميركي عدائي ضد أمن اليمن واستقراره، مشدّداً على أنّ التحضيرات المشبوهة الجارية من أجل ثني اليمن وإضعاف دوره الفعّال والمؤثر والمنطلق من الواجب، دينياً وإنسانياً، دفاعاً عن فلسطين، ستبوء بالفشل.

وبيّن المجلس، في اجتماع له برئاسة مهدي المشاط، أنّ تداعيات أيّ تصعيد لن تقف عند حدود اليمن، كما لن تنال من الموقف اليمني المشرف ومن صمود الشعب اليمني وبسالة القوات المسلحة، في كل المستويات.

المصدر: الميادين