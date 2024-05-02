تسبب بانقطاع التيار... كهرباء القدس تستنكر " إطلاق النار" الذي استهدف محولا للكهرباء في مخيم شعفاط

وطن: . استنكرت شركة كهرباء محافظة القدس إطلاق النار للمرة الثانية على محول للكهرباء في مخيم شعفاط أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن احياء في المنطقة.

واكدت الشركة المقدسية في بيان لها وصل لوطن نسخة عنه انه وللمرة الثانية خلال أسبوع، يتعرض "محول رأس شحادة" في مخيم شعفاط لإطلاق نار من قبل مجهولين في ساعات فجر الخميس 02/5/2024، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المنطقة.

كما أكدت الشركة أن ظاهرة إطلاق النار على محولات الكهرباء تحتاج لوقفة جادة من قبل المؤسسسات والفعاليات لا سيما اللجان الشعبية في مخيم شعفاط وضاحية السلام التي تعرض فيها محول كهربائي آخر لإطلاق نار من قبل مجهولين الأسبوع المنصرم.

واعتبرت أن ما حدث لا يستنزف مقومات الشركة فقط، بل يؤثر على المشتركين أيضًا بانقطاع التيار الكهربائي، ودعت مؤسسات المجتمع المحلي للتعاون من أجل وضع حد لهذا الاستهتار بالمال العام وبمصالح المشتركين ومحاربة هذه الظاهرة الغريبة عن وطنية أبناء شعبنا وقيمهم وسلوكياتهم ومحاسبة جادة لمرتكبي تلك السلوكيات لضمان عدم تكرار ذلك.

وبلغت تكلفة إصلاح هذه المحولات في الشهرين الأخيرين 300 ألف شيقل على نفقة الشركة الخاصة، في وقت تبذل فيه الشركة جهدًا كبيرًا لاستيراد هذه المحولات وإيصالها لمناطق بحاجة ماسة لها في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها وطننا.