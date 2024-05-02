شهيد ومصابون إثر استهدف الاحتلال المواطنين شرق مدينة غزة

وطن: استُشهد مواطن، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر استهدافهم برصاص جيش الاحتلال، جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص على المواطن أحمد ياسين، الذي يعمل سائق شاحنة لتوزيع المساعدات الإنسانية، على مقربة من دوار الكويت في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده، وإصابة آخرين، نقلوا على إثرها إلى المستشفى المعمداني.

كما أصيب 6 مواطنين، إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا في منطقة حسن البنا في الحي المذكور، كما شن الطيران الحربي غارات على المحافظة الوسطى ومخيم البريج وسط القطاع.

