جيش الاحتلال يعلن قصف أهداف ومواقع لحزب الله بجنوب لبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، شنّ هجمات على بلدات في الجنوب اللبناني، الليلة الماضية، وخلال اليوم، وادعى أنه استهدف من خلالها مواقع لحزب الله اللبناني.



يأتي ذلك فيما ذكر تقرير عبري، مساء أمس الأربعاء، أن الحكومة في تل أبيب باتت مستعدة لبحث "تعديلات حدودية" مع لبنان، وذلك في إطار "التفاهمات التي يتم بلورتها" لمنع تصعيد المواجهات الحدودية مع حرب الله إلى حرب شاملة.

وتجدّد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين، بتوسيع دائرة الاشتباكات.



