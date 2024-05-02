مصادر فلسطينية: تطور واضح في الورقة الأخير للاتفاق المقترح.. والمطلوب نص صريح لوقف النار

وطن: كشفت مصادر فلسطينية مُطّلعة أنّ "هناك تطوراً واضحاً في الورقة الأخيرة للاتفاق المُقترح من حيث تراجع الجانب الإسرائيلي عن شروطه في ملف الانسحاب وعودة النازحين".

وأوضحت المصادر أنّ "القضية الأهم لحركة حماس، والتي لم تحسم في الورقة، هي مسألة وقف إطلاق النار والنص عليها بشكل صريح".

وأكّدت، في الوقت ذاته، أن "الورقة شكّلت أساساً جدياً للمفاوضات التي يمكن أن تقود قريباً إلى اتفاق شامل".

وحصلت مصادر صحفية على نسخة من المبادئ الأساسية للاتفاق المقترح بين حكومة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، في وقت ينتظر الاحتلال ردّ المقاومة على الاتفاق المقترح.

ويهدف الاتفاق الإطاري إلى إطلاق سراح جميع الأسرى "الإسرائيليين" الموجودين في قطاع غزة، من مستوطنين وجنود، سواء كانوا على قيد الحياة أو غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة (ما قبل 7 أكتوبر وبعدها)، والعودة إلى هدوء مستدام، بما في ذلك إجراء ما يلزم للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

مشاورات لحسم الخلافات

وأمس، أكّد مصدر مصري رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" "استمرار جهود التوصل إلى اتفاق للهدنة وسط أجواء إيجابية"، مشيراً إلى "وجود مشاورات مصرية مع الأطراف كافة لحسم النقاط الخلافية بين الطرفين".

كذلك، قال مسؤول مصري لوكالة "أسوشييتد برس" إنّ "حماس طلبت من الوسطاء المصريين والقطريين تقديم توضيحات بشأن شروط أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار".

وقبل يومين، أكّد مصدر فلسطيني مُطّلع للميادين أنّ الورقة التي قُدِّمت إلى حركة حماس تضمّنت نقاطاً إيجابية وتراجعاً في الموقف "الإسرائيلي".

وأوضح المصدر أنّ حركة حماس لا تزال في حاجة إلى التثبت من قضايا رئيسة، ولا سيما وقف إطلاق النار والانسحاب من غزّة.

وبيّن المصدر أن تمسّك حماس بالورقة المقدَّمة في 14 آذار/مارس الماضي وعدم تنازلها عن أيّ بند أجبرا الاحتلال على التراجع بشأن قضايا وقف إطلاق النار والانسحاب من غزّة وعودة النازحين.



المصدر: الميادين