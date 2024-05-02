أهالي الأسرى الإسرائيليين يغلقون شارعا ويطالبون بصفقة تبادل

وطن: أغلق أهالي أسرى "إسرائيليون" محتجزين في غزة، الخميس، شارعًا في "تل أبيب" لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حماس.

وأدّى الاحتجاج إلى أزمة مرورية في الشارع الرئيس الذي يؤدي إلى المدينة ويربطها مع المناطق المجاورة.

وقالت هيئة البث العبرية: "أغلقت عائلات مختطفين (أسرى في غزة) إلى جانب منظمة نسائية، منطقة أيالون، وتم فتح الطريق أمام حركة المرور بعد حوالي نصف ساعة".

وأظهرت الصور المتظاهرين وهم يحملون لافتة كبيرة كتب عليها "إما رفح أو المختطفين، اختاروا الحياة".

ووصلت إلى المكان قوات من الشرطة وأخلت المتظاهرين.

وقالت هيئة البث العبرية: "تم القبض على شخصين، بينهما امرأة ألقت البيض على المتظاهرين".

وصعّدت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" في غزة في الأسابيع الأخيرة من فعالياتها المطالبة بالتوصل إلى اتفاق يضمن إعادة الأسرى من غزة.

وتبذل مصر جهودًا من أجل التوصل إلى اتفاق بين حكومة الاحتلال وحركة حماس لتبادل أسرى "إسرائيليين" في غزة بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال ووقف إطلاق نار في غزة.

ووفق القناة الـ"12" العبرية الخاصة، يوجد 133 أسيرا "إسرائيليا" في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها "إسرائيل" التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

