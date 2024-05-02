"كهرباء القدس" تستقبل وفدًا من للجنة الشعبية لمخيم دير عمار

وطن: استقبلت شركة كهرباء محافظة القدس- فرع رام الله والبيرة وفدًا من اللجنة الشعبية لمخيم دير عمار.

وبحث المهندس ثائر جرادات، مدير الشركة في محافظة رام الله والبيرة، مع اللجنة الشعبية لمخيم دير عمار، بحضور رئيس اللجنة الشعبية، الدكتور حسن صافي، وعضو اللجنة السيد عرفات زيد عددًا من القضايا المتعلقة بالشبكة الكهربائية في المخيم.

وقدمت اللجنة درع شكرٍ للشركة تسلمه المهندس ثائر جرادات تقديرًا لجهودها في معالجة ضعف التيار الكهربائي وتأهيل الشبكات في المخيم.

وأكد المهندس جرادات التزام الشركة بتقديم الخدمات الكهربائية بأعلى مستويات الجودة، واستمرارها في تعزيز التعاون مع الهيئات المحلية واللجان الشعبية لتلبية احتياجات مشتركينا في مناطق امتيازها كافة.