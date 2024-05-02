مانهاتن.. طلاب في جامعة فوردهام ينصبون خياما احتجاجا على حرب غزة

وطن: نصب عدد من طلاب جامعة فوردهام في مدينة مانهاتن الأمريكية، الأربعاء، خياما في حرم الجامعة احتجاجا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وذكر موقع “نيويورك بوست” الإخباري أن نحو 25 متظاهرا نصبوا 7 خيام داخل بهو مركز “ليون لوينشتاين” في حرم “لينكولن سنتر” التابع للجامعة، بينما احتشد آخرون خارج الأبواب الزجاجية للمركز.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات مثل “إسرائيل تقصف.. وفوردهام تدفع!”، و”كم طفلا قتلت اليوم؟”، في إشارة إلى مشاركة الجامعة في تمويل مشاريع مع شركات تدعم إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات بينما تشهد احتجاجات طلابية أخرى موجة قمع وفض للمخيمات في عدد من الجامعات الأمريكية.

ومع بدء الاحتجاج في جامعة فوردهام، أصدرت إدارة الجامعة بيانا على الفور، حذرت فيه من الاعتصام، ودعت الطلاب للتفرق.

كما حذر البيان من إمكانية فصل الطلاب في حال عدم فضهم الاحتجاج، أو عدم السماح لهم بالمشاركة في الامتحانات وحفلات تخرج الطلبة.