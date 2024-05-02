الخارجية الإيرانية تعلن حزمة عقوبات على شخصيات أمريكية وبريطانية ضمن مبدأ "التعامل بالمثل"

وطن: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، حزمة عقوبات شملت مسؤولين أمريكيين وبريطانيين، فيما شملت العقوبات 7 شخصيات سياسية وعسكرية أميركية بينهم قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، وقائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية براد كوبر؛ بسبب دوره في الحرب على غزة.

وأكدَّت الخارجية الإيرانية في بيان، بأن العقوبات على بريطانيا تشمل وزير الدفاع غرانت شابس وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هاكنهال، ورئيس الاستخبارات العسكرية أدريان بيرد ونائب رئيس الأركان شارون نسميث، و5 مؤسسات و8 أعضاء في النظام البريطاني؛ بسبب دورهم في الحرب على غزة.

جاءت هذه العقوبات على الشخصيات الأميركية والبريطانية؛ بسبب دعمهم للاحتلال الإسرائيلي؛ وفقاً لمبدأ "التعامل بالمثل" -بحسب البيان-.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران بُعَيْد هجومها على الاحتلال الإسرائيلي بعشرات المسيَّرات والصواريخ المجنحة والباليستية، وشملت العقوبات برنامجيها للصواريخ والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى عقوبات جديدة ضد الكيانات التي تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع.