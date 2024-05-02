بمناسبة الأول من أيار… الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يكرم الرفيق أبو ليلى

وطن:وطن: في مهرجان عمالي و جماهيري حاشد أقامه أمس في رام الله الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمناسبة الأول من أيار “عيد العمال العالمي” ، وبحضور وطني واسع من القوى والأحزاب وممثلي المؤسسات الجماهيرية، قام الاتحاد العام للنقابات بتكريم الرفيق قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) ليس فقط لدوره النضالي، ولكونه قامة نضالية دافعت عن فلسطين حسبما قال شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، بل لدوره الريادي الذي اضطلع به في توحيد الحركة النقابية العمالية الفلسطينية.

وأضاف سعد : إن القائد الكبير أبو ليلى شخصية وطنية نقابية مركزية لعب هو ورفاقه دورا رئيسيا من أجل أن يمتلك عمالنا اتحادا موحدا يمثلهم ويدافع عن حقوقهم.

وفي كلمة مقتضبة للرفيق لأبو ليلى جاء فيها ( إن هذا التقدير من إخوتي ورفاقي العمال وتكريمهم لي في هذا اليوم المجيد ، سأحمل ذكراه ما حييت وسأبقى دوما في قلب حركتكم النضالية وفي قلب عمال فلسطين التي ترتفع اليوم لها رايات الحرية في كل مكان في العالم ، وتتوجه بندائها العظيم إلى كل شعوب الأرض ، أن اتحدوا يا عمال ويا شعوب العالم المضطهدة وقاتلو في صف واحد ضد الامبريالية والصهيونية ، وهذا هو الطريق إلى الحياة والحرية والكرامة .. وهذا هو نداء الارادة التي سوف تهزم الإبادة.