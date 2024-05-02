تل أبيب تهدد بتقويض السلطة الفلسطينية ردا على مذكرات اعتقال محتملة ضد "مسؤولين إسرائيليين"

رام الله - وطن: وجهت حكومة الاحتلال تهديدات لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالعمل على تقويض السلطة الفلسطينية واتخاذ "إجراءات انتقامية ضدها قد تؤدي إلى انهيارها"، وذلك بدعوى "الرد" على مذكرات اعتقال محتملة قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، مساء الأربعاء؛ وأفاد التقرير بأن "حكومة نتنياهو حذرت إدارة بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها".

ولفت التقرير إلى حالة من الذعر لدى نتنياهو وغيره من المسؤولين إزاء احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضده، وضد وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش ، هرتسي هليفي، وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى، على خلفية التحقيقات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأوضح التقرير أن "إسرائيل بعثت برسائل إلى الولايات المتحدة عبر عدة قنوات، خلال الأسبوعين الماضيين"، ادعت من خلالها أن "لديها معلومات تشير إلى أن السلطة الفلسطينية تضغط على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لدفعه إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار".

ونقل التقرير عن المسؤولين رفيعي المستوى قولهم إن "إسرائيل" حذّرت إدارة بايدن من أنه في حال صدور مذكرات الاعتقال هذه، فإن إسرائيل "ستعتبر أن السلطة الفلسطينية المسؤولة عن ذلك وسترد بإجراءات قوية قد تؤدي إلى انهيار السلطة".

ولفت التقرير إلى أن "إحدى الخطوات التي من المرجح أن تتخذها إسرائيل في مثل هذا السيناريو هي تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)"، وأشار إلى أنه "من دون هذه الأموال، من المتوقع أن تفلس السلطة الفلسطينية وتنهار".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "التهديد بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، جدي للغاية"، وهدد بأن صدور مذكرات الاعتقال "سيدفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار رسمي بشأن اتخاذ خطوات وإجراءات قوية قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية".