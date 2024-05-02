سرايا القدس تتهم الاجهزة الأمنية باغتيال أحد عناصرها في طولكرم.. والناطق باسم الأجهزة الأمنية: "عناصر الأمن تعرضوا لإطلاق نار وردوا عليه"

رام الله - وطن: أكدت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، إن الأجهزة الأمنية في طولكرم استهدفت سيارة يستقلها احد عناصرها وهو أحمد أبو الفول، وأطلقت النار مباشرةً عليه، حتى أُعلن لاحقًا عن استشهاده.

وأكدت سرايا القدس في بلاغ صحفي اليوم الخميس، أن "هذه الجريمة تماماً مثل أي عملية اغتيال من الوحدات الخاصة الإسرائيلية، كاغتيال جهاد شحادة وعز الدين عواد وإخوانهم بطولكرم والشيشاني، وإخوانه بنابلس والسيف ورفاقه على طريق عرابة".

من جانبها اتهمت كتيبتا مخيم طولكرم ومخيم نور شمس الأجهزة الأمنية باغتيال المقاوم أحمد أبو الفول، واعتبر البيان عملية الاغتيال جريمة مشابهة لما تنفذه قوات الاحتلال من اغتيالات بحق المقاومين أمثال جهاد شحادة وعز الدين عواد وإخوانهم في طولكرم والشيشاني وإخوانه في نابلس.

ودعا بيان كتيبتي مخيم طولكرم ومخيم عين شمس الشعب الفلسطيني للخروج بمسيرات غضب وعصيان.

وأشار البيان إلى أن أبو الفول شارك في التصدي لقوات الاحتلال في كل اقتحاماتها لمخيمي طولكرم ونور شمس.

وكانت الطواقم الطبية قد أعلنت استُشهاد أبو الفول فجر الخميس، وهو أحد عناصر كتيبة مخيم نور شمس برصاص الأجهزة الأمنية في مدينة طولكرم.

وأطلقت الأجهزة الأمنية النار صوب مركبة يستقلها أبو الفول؛ مما أدى لإصابته بجروح خطيرة، أسفرت عن استشهاده لاحقًا.

وأكَّد قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" في رسالةٍ مكتوبة: "بأن صمت الكتيبة لن يطول، وأن تمادي الأجهزة الأمنية في عدوانها سيضطرنا لنضع حدًّا لهذا الصمت".

من جانبه قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، إنه في سياق العمل المعتاد والمناط بأجهزة الأمن لحماية أمن المواطنين وأثناء وجود دورية من قوات الأمن على دوار السلام في مدينة طولكرم قام أحد الأشخاص باستهداف أفراد الدورية بإطلاق النار المباشر عليهم.

وأضاف، وفي إطار التعليمات المستدامة لقوى الأمن لدرء المخاطر والتدرج باستخدام القوة بما يتناسب مع حجم الخطر الذي تتعرض له قوى الأمن قام الأفراد بالرد على مصدر إطلاق النار والذي أدى لإصابة مطلق النار عليهم وتم نقله لمستشفى رفيديا للعلاج.