بلينكن لمسؤولي الاحتلال: يستحيل وقف الحرب مع حزب الله ما دامت مستمرة بغزة

رام الله - وطن: أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المسؤولين في دولة الاحتلال بأنه "من المستحيل" التوصل إلى وقف إطلاق نار مع "حزب الله" ما دامت الحرب مستمرة في قطاع غزة، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث العبرية، مساء الأربعاء: "حاول وزير الخارجية الأمريكي إقناع الإسرائيليين بضرورة التوصل إلى صفقة مع حماس".

وأضافت أن من الأسباب التي استند إليها بلينكن في محاولة إقناع الإسرائيليين بوقف الحرب "مسألة الشمال"، في إشارة إلى الحرب على الحدود اللبنانية.

وتابعت القناة: "أبلغ بلينكن المسؤولين الإسرائيليين أنه دون وقف إطلاق نار في غزة، سيكون من المستحيل التوصل إلى حل في الشمال".

وأشارت إلى أن ما قاله بلينكن للإسرائيليين "قائم على ما خلص إليه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، الذي حاول خلال الشهور الأخيرة التوصل إلى تسوية سياسية بين تل أبيب وحزب الله".