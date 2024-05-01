شهيد ومصابون بقصف الاحتلال لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وطن: استشهد مواطن و أصيب 5 آخرون اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، عمليات انتشال الشهيد والمصابين من بين ركام المنزل المستهدف وغالبيتهم من النساء والأطفال، الذي أحدث فيه القصف دمارا واسعا.

وفي السياق، شن الطيران الحربي غارة استهدفت منزلا في منطقة "الستة الشهداء" وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وآخر في منطقة المغراقة، وقصف مقر شركة توزيع الكهرباء في منطقة الزوايدة وسط القطاع.