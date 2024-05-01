إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من البلدة، واندلعت مواجهات مع المواطنين، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز.

وأضافت المصادر إن جنود الاحتلال نصبوا ظهر اليوم حاجز تفتيش في المنطقة الجنوبية الشرقية للبلدة، ودققوا في هواتف المواطنين وبطاقاتهم الشخصية.