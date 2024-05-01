الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تُقدم الدفعة الثالثة من المساعدات الإغاثية الطارئة لقطاع غزة

وطن: أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، عن تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات الإغاثية للمواطنين في قطاع غزة.

وقالت "جايكا" وهي الجهة المنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الدفعة الثالثة شملت (3,780) طردا غذائيا، كمساعدات إنسانية طارئة لتحسين التغذية، في ظل الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث وصلت الطرود عبر معبر رفح.

وأضافت أن الطرد يتضمن كمية كافية من المواد الغذائية، لإطعام أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوع واحد، وسيتم توزيعها على النازحين في رفح وخان يونس جنوب القطاع، من قبل جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتأتي هذه المساعدات استجابة للاحتياجات الغذائية الحرجة المتزايدة في غزة، الناجمة عن الحرب، والتي أدت إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف، ونزوح حوالي 1.93 مليون مواطن جنوبا، في ظل المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد، وتفاقم ظروف المجاعة، وزيادة خطر الوفيات الناجمة عن الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة.