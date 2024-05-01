لواء في احتياط جيش الاحتلال: نتنياهو تائه وكمين إستراتيجي ينتظره برفح

وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللواء احتياط "يسرائيل زيف" المقرب من هيئة أركان جيش الاحتلال نصح بتفادي اجتياح رفح "لأن كمينا إستراتيجيا بانتظار الإسرائيليين هناك".

وقال زيف "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تائه ولا يرى الحفرة التي قد سيسقط فيها قريبا هو وإسرائيل".

يأتي هذا في وقت أجمع فيه مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون، على أن الساعات المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة للعملية العسكرية التي تشنها تل أبيب في قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عدة عن مسؤولين بجيش الاحتلال والمستوى السياسي قولهم إن تل أبيب ستتخذ قراراها خلال مدة أقصاها 72 ساعة بشأن "بدء العملية في مدينة رفح جنوب القطاع، أو الاتفاق مع حركة حماس حول تبادل الأسرى".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى تقييم لجيش الاحتلال كشف أن تل أبيب ستتخذ قرارا "خلال ساعات" بشأن بدء عمليتها العسكرية في رفح أو الاتفاق حول صفقة تبادل مع حماس.