الحركة الطلابية في بيرزيت تثمن طرد الطلبة للسفير الألماني وتؤكد رفضها استقبال مُمثلٍ أي دولة داعمة للاحتلال

رام الله - وطن: ثمنت الحركة الطلابية في جامعة طرد الطلبة للسفير الألماني يوم أمس الثلاثاء.

وجددت الحركة الطلابية في بيان لها وصل لوطن نسخة عنه تأكيدها رفض استقبال مُمثلٍ أي دولة داعمة للاحتلال سواء كان هذا الدعم سياسيًا أو عسكريًا.

وجاء في البيان أن الحركة الطلابية ستبقى تقدم الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة والضفة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني.