الاحتلال يهدم منزلا ويجرف أراضي مزروعة شرق الخليل

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في خربة خلة الفرن التابعة لقرية بيرين شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، إن قوات الاحتلال، داهمت الخربة المذكورة، وهدمت منزلا مكونا من طابقين مساحته 200 متر مربع تعود ملكيته للمواطن حمزة عايش زين، الذي يقطنه برفقة عائلته المكونة من عدة افراد، كما هدمت بئر ماء وجرفت مزروعات واشجارا مثمرة واسوارا اسمنتية واسلاكا شائكة على مساحة دونم ونصف الدونم تقريبا.

وذكر برقان، ان اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال في قرية بيرين تهدف لتهجير السكان وتوسيع ما تسمى مستوطنة "بني حيفر" المقامة على اراضي وممتلكات المواطنين قرب القرية.

واوضح اهالي القرية، أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وهدمها لمنازلهم وتجريف مزارعهم، رغم انهم يملكون اوراقا ثبوتية لممتلكاتهم وطابو لأراضيهم.

وطالب برقان، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القرية وخلة الفرن، وحمايتهم من المستوطنين.